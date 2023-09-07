ما مدة صلاحية الكارت الموحد للخدمات الحكومية؟.. مصادر بـ«التموين» تُجيب

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنّ الكارت الموحد للخدمات الحكومية، الذي حصل عليه بعض المواطنين في بورسعيد، باعتبارها أولى المحافظات التي بدأت فيها تجربة المنظومة الجديدة قبل تعميمه على بقية المحافظات، له مدة صلاحية محددة يتوجب بعدها تجديد الكارت.

الكارت الموحد للخدمات الحكومية

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الكارت الموحد ليس سارٍ دائمًا مثل بطاقة التموين، وإنّما محدد له 3 سنوات فقط، ويتم تجديده بعد انتهائها، ليتمكن حامله من الاستفادة بالخدمات الحكومية المقدمة عليه، من صرف السلع التموينية وصرف الخبز المدعم، وباقي الخدمات المقدمة، كما يلي.

- خدمات التأمين الصحي.

- خدمات المدفوعات الإلكترونية.

- إيداع أو سحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي للهيئة القومية للبريد.

أماكن الحصول على الكارت الموحد

وأشارت المصادر، إلى أنّ أي مواطن حامل لبطاقة التموين أو ليس من أصحاب البطاقات في محافظة بورسعيد، يستطيع الحصول على الكارت الموحد للمواطنين بالمجان من خلال الهيئة القومية للبريد ومكاتبها على مستوى المحافظة، ويلزم الحصول على الكارت فتح حساب شخصي في الهيئة القومية للبريد.