رئيس منصة watch it: رفع سقف الحريات يساهم بقوة في مزيد من المنافسة

قالت نشوى جاد، رئيس مجلس إدارة منصة watch it، إنّ رفع سقف الحريات يساهم بقوة في مزيد من المنافسة للأعمال الفنية، خاصة التي تعرض عبر المنصات، مشيرة إلى أنّ حرية الإبداع شيء مهم جدًا، والفن رسالة تعكس ما يدور في المجتمع، ومن ثمّ فإنّ رفع سقف الحريات خطوة لمزيد من المنافسة للأعمال الفنية المصرية.

السينما والدراما والتلفزيونية

وأكدت جاد، في كلمتها بلجنة الثقافة والهوية الوطنية عن «الصناعات الثقافية بين الواقع المأمول: السينما والدراما والتلفزيونية»، تشجيع شركات الإنتاج الصغيرة والبت فيما يخص التصاريح والضرائب التي تؤثر على ميزانيات هذه الشركات، مشددة على أهمية دور المركز القومي للسينما، وكيف يمكن أن يساهم في الترويج للسياحة المصرية من خلال استغلال الأماكن المتاحة والخلابة التي تمتلكها الدولة المصرية للتصوير فيها؟

وشدّدت على ضرورة تذليل العقبات بشأن التصوير في مختلف الأماكن سواء السياحية أو غيرها، وكذا محاربة القرصنة لخطورتها على الصناعة، مشيرة إلى رعاية الأعمال الصغيرة لتشجيع القائمين عليها وتقديم النماذج الناجحة.