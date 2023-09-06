عضو أمناء الحوار الوطني: نستكمل الجلسات المتخصصة الأسبوع المقبل

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الأسبوع المقبل سيتضمن جلسات متخصصة، لمناقشة ما تم خلال الأسبوع السادس في الجلسات العامة، بالإضافة إلى القضايا التي تمت مناقشتها في الجلسات الماضية، وسيتم رفع التوصيات النهائية إلى مجلس الأمناء لبحثها وفحصها، ثم بدوره يرفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الجلسات المتخصصة

أضاف الكشكي في تصريحات لـ«الوطن»، أن الجلسات المتخصصة ستشهد نقاشات محددة في القضايا التي تم مناقشتها في الجلسات العامة ليتم رفعها إلى مجلس الأمناء، مضيفا أن جلسات أمس كانت قرية جدا وشهدت مناقشات واسعة في كافة القضايا التي تمت مناقشتها في المحور الاقتصادي، وشارك كل الحضور بأفكار ومقترحات بهدف الخروج بتوصيات يمكن تحقيقها على أرض الواقع.

جلسات الحوار الوطني

ولفت إلى أن الأسبوع السادس من جلسات الحوار الوطني، الذي ينتهي غدا بعد مناقشة المحور الاجتماعي للقضايا الموجودة على طاولته، كان ساخنا جدا والمناقشات كانت على مساحات واسعة، وهذا يؤكد جدية الحوار الوطني، وأن للجميع مساحة الرأي والمشاركة في كافة القضايا، لافتا إلى أن القضايا التي تم مناقشتها حتى الآن تمس المواطنين بشكل مباشر.