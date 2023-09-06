عضو «أمناء الحوار الوطني»: أنجزنا 75% من القضايا المطروحة.. (فيديو)

قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن جلسات الحوار الوطني ناقشت 112 موضوعًا ضمن 19 قضية أساسية بالمحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وجرى إنجاز أكثر من 75% منها، بعدها أحيلت إلى لجان متخصصة، وتمت بلورة عدد من التوصيات تمهيدا لإرسالها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان ذلك في المرحلة الأولى من الحوار.

التعامل مع الـ25% من القضايا المتبقية في المرحلة الثانية

أضاف «عبد القوي»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»: «في المرحلة الثانية، سنتعامل مع الـ25% المتبقية، وهي القضايا التي لم يتم طرحها من قبل أو تم البدء فيها ولم يتم استكمالها بعد، موضحا أن المرحلة الثانية بدأت الأحد الماضي، بالمحور السياسي، وأمس جرت مناقشة موضوعات بالمحور الاقتصادي، وغدا ستتم مناقشة موضوعات المحور المجتمعي».

وتابع: «نسعى جاهدين إلى إنهاء جلسات الحوار العامة ثم ننطلق إلى الجلسات المصغرة، بعد ذلك إرسال التوصيات إلى الرئيس السيسي».

مناقشة قانون الأحزاب السياسية

أوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن جلسات الحوار الوطني تناقش في هذه الفترة قانون الأحزاب السياسية، فيما يتعلق بتشكيلات الأحزاب والعقوبات التي قد تنص عليها الأحكام العامة، وكيفية تقوية وحوكمة الأحزاب وتمويلها وإنشائها، مشددًا على أن قضية الأحزاب مهمة جدا، ويريد المشاركون في الحوار الوطني عملا حزبيا قويا.