قبول 146 طلبا لتقنين أراضي الدولة في البحيرة

عقد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، اجتماعا لمراجعة أعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم 23 لسنة 2018، لفحص ومعاينة وتسعير والبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة طبقا للقانون رقم 144 لتقنين وضع اليد بنطاق المحافظة.

الموافقة على 146 طلب تقنين لواضعى اليد

تضمن الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ، وجرى الموافقة على 146 طلبا تقنين لواضعب اليد، بنطاق 7 مراكز بالبحيرة «حوش عيسى، شبراخيت، وادي النطرون، المحمودية، الدلنجات، أبو حمص، رشيد» وجاري البت في باقي الطلبات تباعاً بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة.

كما تم رفض حالة واحدة بحوش عيسى، وإرجاء 109 طلبات بنطاق مركز ومدينة إدكو لمزيد من الدراسة والمراجعة والتدقيق.

وشدد السكرتير العام على أهمية تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة، لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

المحافظ يوجه باستكمال باقي إجراءات التقنين

وشدد المحافظ على تشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين، بتكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسئولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية، للانتهاء من كافة عقود المواطنين الجادين.

كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية.

وجاء ذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية المعنية وإدارة أملاك الدولة بالمحافظة، ومديري إدارات الاملاك بالوحدات المحلية والجهات التنفيذية.