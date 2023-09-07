تنسيق مدرسة BSL للتكنولوجيا التطبيقية.. تدريب عملي وفرص للتعيين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تنسيق مدرسةBSL للتكنولوجيا التطبيقية، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، وشروط التقديم والقبول ومميزات الالتحاق بالمدرسة، مشيرة إلى أن التقديم يكون من خلال الموقع الرسمي للوزارة عبر «بوابة مركز المعلومات» على هذا الرابط.

وأكدت وزارة التعليم، أن التقديم لمدرسةBSL للتكنولوجيا التطبيقية متاح حتى يوم 10 سبتمبر، مشيرة إلى أنه يتم تطبيـق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بسوق العمل محليا أو دوليا.

مميزات مدرسة BSL للتكنولوجيا التطبيقية

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بشركات الشريك الصناعي.

- فرص التعيين بشركات الشريك الصناعي بعد التخرج.

- توفير الزي المدرسي.

- توفير أتوبيس لنقل الطالب لأماكن التدريب.

شروط التقديم

- أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدارسي 2022 -2023.

-لا يقل مجموعه عن 190 درجة.

- يتاح التقديم للبنين والبنات من جميع المحافظات.

- لا توجد أقامة.

- أن لا يزيد سن المتقدم عن 18عام في أول أكتوبر.

شروط القبول

- أن يتقدم الطالب لالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي، والمقابلات الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.

المنهج الدراسي

- العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم الفنية في مجال التخصص.

- التدريب العملي.

سنوات الدراسة

3 سنوات

التخصصات

فنى لاند سكيب محترف