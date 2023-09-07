شروط وتنسيق مدرسة محمود العناني للتكنولوجيا التطبيقية.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل التقديم لمدرسة محمود العناني للتكنولوجيا التطبيقية، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2023-2022، وشروط التقديم والقبول ومميزات الالتحاق بالمدرسة، مشيرا إلى أنّ التقديم على الموقع الرسمي لوزارة التعليم على الرابط.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ الشريك الصناعي لمدرسة مؤسسة العناني للتنمية، وشركة الدقهلية، صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم، لافتا إلى أنّه لن يقبل طالب يقل مجموعه عن 190 درجة.

مميزات الالتحاق بمدرسة محمود العناني للتكنولوجيا التطبيقية

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بشركات الشريك الصناعي.

- فرص التعيين بشركات الشريك الصناعي بعد التخرج.

- توفير الزي المدرسي.

- توفير أتوبيس لنقل الطالب لأماكن التدريب.

شروط التقديم لمدرسة محمود العناني

- أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدارسي 2022-2023.

-ألا يقل مجموعه عن 190 درجة.

- يتاح التقديم للبنين من محافظة المنيا.

- أن لا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر.

شروط القبول

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي، والمقابلات الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.

المنهج الدراسي

- العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم الفنية في مجال التخصص.

- التدريب العملي.

التخصصات

الإنتاج النباتي.

- الإنتاج الداجني.

-الهندسة الزراعية.

- التصنيع الغذائي.