أوقاف كفر الشيخ تكرم المتميزين بـ«البرنامج الصيفي للطفل»

أقامت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، احتفالية كُبرى لتكريم الطلاب المتميزين بالبرنامج الصيفي للطفل، بالمسجد القديم بعزبة الباب، والتابع لإدارة أوقاف سيدي سالم شرق بمديرية أوقاف كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ أحمد حنبل، مسئول الإرشاد الديني بالمديرية، والدكتور محمد عيسى، مدير إدارة أوقاف سيدي سالم شرق.

تكريم الأطفال المتميزين المشاركين بالبرنامج الصيفي للطفل

وشهد الاحتفال حضورًا متميزًا واهتمامًا بالغًا بالبرنامج الصيفي للطفل من قبل أهالي المنطقة، وبدأ الحفل بتلاوة عطرة لما تيسر من القرآن الكريم، للقارئ الإذاعي الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، نقيب قراء محافظة كفرالشيخ وقارئ مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي.

وفي كلمته، أكد الشيخ عطا بسيوني، أنّ البرنامج الصيفي للطفل مبادرة تثقيفية مهمة من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لبناء الوعي السليم للطفل، وتسهم في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي للأطفال، إيمانًا بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، لافتاً إلى أنّ حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحي أو الرياضة اللازمة لصحة البدن، إنما يشمل جوانب عديدة، من أهمها التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية.

البرنامج الصيفي للطفل

أوضح «بسيوني»، أنّ البرنامج الصيفي للطفل لا يقتصر على الجانب الديني فقط، وإنما يشمل الجوانب الحياتية للطفل «اجتماعيًّا وتاريخيًّا وأدبيًّا ونفسيًّا وعلميًّا وخياليًّا» لبناء طفل متكامل قادر على الفهم والتفاعل والتأثير والمشاركة في القضايا المجتمعية والوطنية.

توزيع الجوائز وشهادات التقدير على المتميزين

وفي ختام الحفل، تم توزيع بعض الجوائز وشهادات التقدير على المتميزين في البرنامج الصيفي للطفل، ثم الختام ببعض الابتهالات الدينية والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وذكر أسماء الله الحسنى من قبل طلاب وطالبات البرنامج الصيفي للطفل.