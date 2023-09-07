انطلاق برنامج لدراسة الفنون الرقمية بـ«تربية نوعية كفر الشيخ» لأول مرة

أعلنت كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، افتتاح برنامج نوعي بمصروفات في مجال «الفنون الرقمية» لأول مرة للعام الدراسي 2023 - 2024، تحت عنوان «برنامج إعداد معلم التربية الفنية الرقمية»، بتوجيهات الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور سهير مجدي جرجس، عميد الكلية.

مدة الدراسة في البرنامج 4 سنوات بنظام الساعات المعتمدة

وتبلغ مدة الدراسة في البرنامج 4 سنوات بنظام الساعات المعتمدة، ويقبل طلاب الثانوية العامة الملتحقين بالكلية هذا العام، كما يقبل التحويلات من جميع الأقسام بمختلف الكليات والجامعات والمعاهد بشرط الحصول على المجموع المؤهل لقسم التربية الفنية بالكلية لهذا العام، ويقبل البرنامج أيضاً الحاصلين على الثانوية العامة وخريجي المعاهد والحاصلين على الدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات.

البرنامج يضم مجموعة متميزة من أهم المقررات التكنولوجية الحديثة

ويحتوي البرنامج على مجموعة متميزة من أهم المقررات التكنولوجية الحديثة في مجال الفنون البصرية والتشكيلية: «الفنون الرقمية - فنون الواقع الافتراضي - التصوير الفوتوغرافي - فنون الوسائط الجديدة - فن الفيديو - فن التحريك - فن المونتاج - الفنون التفاعلية - التصوير السينمائي الرقمي - الرسوم ثلاثية الأبعاد - الرسم والتصوير الرقمي»، بالإضافة للمقررات الأساسية الأخرى في التربية الفنية.

ما كلية التربية النوعية؟

جدير بالذكر، أنّ كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، أُنشئت في عام 1991 بالقرار الوزاري رقم 1187 لسنة 1991، وتم ضمها إلى جامعة طنطا بالقرار الجمهوري رقم 329 لسنة 1998، واستمرت تبعيتها لجامعة طنطا حتى إنشاء جامعة كفر الشيخ كجامعة مستقلة عام 2006.

أقسام الكلية

وتضم الكلية 5 أقسام، هي كالتالي:

- تكنولوجيا التعليم.

- التربية الفنية.

- التربية الموسيقية.

- الاقتصاد المنزلي.

- الإعلام التربوي.