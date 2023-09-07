رئيس حي الجمرك: تنسيق الحدائق للحفاظ على المظهر الجمالي للإسكندرية

قالت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن الاهتمام بتنسيق الحدائق ورعاية الزراعات بها من نباتات وأشجار، تعد من الأعمال الهامة بالحي، للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للإسكندرية، خاصة وأن حي الجمرك من أكثر أحياء الإسكندرية استقبالاً للزوار «مصطافين، مصريين، سياح أجانب» لما يضمه من مناطق ومعالم سياحية هامة.

رفع كفاءة الحدائق والعناية بالزراعات

وأشارت نهى خليفة، إلى أن إدارة الحدائق بمحافظة الإسكندرية تقوم بشكل دوري برفع كفاءة الحدائق والعناية بالمزروعات بها، ومراعاة ريها وتقليمها في المواعيد المناسبة لكل نوع، وتتم المتابعة عن طريق لجنة من المحافظة منوط بها متابعة الميادين والحدائق، والإدارات المعنية بالحي «إدارة المتابعة الميدانية، الحدائق والمكتب الفني، إشغال الطريق، اللجان والمجالس»، وذلك في إطار الاهتمام بالمظهر الجمالي والحضاري لشوارع عروس البحر الأبيض المتوسط.

سيارة متنقلة لخدمة عملاء شركة المياه

وأوضحت نهي خليفة، أن الحي يتابع سيارة الخدمة المتنقلة لخدمة عملاء شركة مياه الشرب بالإسكندرية، والمتمركزة أمام فندق آمون بالمنشية، حيث يقوم فريق من إدارة الوعي البيئي بشركة المياه بتقديم التوعية بالخدمات التي تقدمها الشركة لأهالي الحي، من شحن كروت العدادات مسبقة الدفع، ودفع الفواتير، والتعاقدات الجديدة للعدادات، وتلقي الشكاوي والمقترحات، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل الحي، بالتنسيق بين مدير إدارة التنمية المحلية ورئيس وحدة تكافؤ الفرص بالحي.