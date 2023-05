الفنان أمير المصري ينافس في مهرجان كان بفيلم Club Zero

كشف الفنان أمير المصري، عن أنّه ينافس بفيلم Club Zero للمخرجة جاسيكا هاونسر، في المسابقة الرسمية بالدورة 76 من مهرجان كان السينمائي المقام في الفترة بين 16 حتى 27 مايو، حيث يؤدي دور مدرس باليه، ومن المقرر أن يحظى الفيلم بالعرض العالمي الأول له خلال فعاليات المهرجان اليوم.

وتعتبر تلك المشاركة الثانية للنجم أمير المصري في مهرجان كان السينمائي، حيث شارك مسبقًا بفيلم Limbo الذي حظي بنجاح واسع وردود نقدية إيجابية، قبل أن ينطلق في جولاته بمهرجانات سينمائية دولية، كان أهمها مهرجانات لندن، والقاهرة، وميونخ السينمائي الدولي.

آخر أعمال أمير المصري

أمير المصري هو ممثل مصري بريطاني، بدأ مشواره الفني بأعمال لاقت نجاحًا كبيرًا على المستوى العربي مثل فيلم رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، والثلاثة يشتغلونها، ثم انتقل إلى العالمية ليشارك في الفيلم السينمائي Lost in Londen للنجم الشهير وودي هارلسون، كما شارك في مسلسل The State المُرشح لجائزة البافتا كأفضل مسلسل قصير، وفي 2018، كان بطل فيلم المحارب العربي، ثم شارك في السلسلة الشهيرة Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker.

تصدر أمير المصري بطولة فيلم Limbo، والذي عُرض بمهرجان كان السينمائي، وحصل على 3 جوائز في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وفاز عنه بجائزة أفضل ممثل ضمن جوائز بافتا اسكتلندا، وترشّح كأفضل فيلم بريطاني خلال عام 2021 من بافتا البريطانية، كما شارك في بطولة مسلسل The One، ونافس في شباك التذاكر المصري بفيلم ريتسا (2021)، كما شارك في موسم رمضان 2022 بمسلسل الاختيار 3، تصدر بطولة فيلم هاشتاج جوزني.