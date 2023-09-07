هل الوقت مناسب لبيع أو شراء الذهب؟..الشعبة تقدم نصائح هامة

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين وعضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن أسعار المعدن الأصفر شبه مستقرة الآن، نظراً لأن مؤشر الصعود أو الهبوط متقارب، وأوضح أن مؤشر الهبوط طوال الأسبوع الماضي، لم يتجاوز حاجز 60 جنيهاً، مما يؤكد استقرار الأسعار، وذلك نتيجة لجهود الدولة، وخاصةً وزارة التموين، في السماح بواردات الذهب من الخارج دون جمارك، ضمن المبادرة المعروفة باسم «زيرو جمارك».

شعبة الذهب تقدم نصائح لبيع وشراء الذهب الآن

ووجه «فرج»، في تصريحاته لـ«الوطن»، اليوم الخميس، عدداً من النصائح للمواطنين عن الوقت المناسب لبيع أو شراء الذهب، بقوله :«الذهب زينة وخزينة» أي أن قيمته محفوظة، وبالتالي من لا يحتاج للسيولة النقدية يجب عليه أن يحتفظ بالذهب، أما من يحتاج لسيولة نقدية لنشاط تجاري، أو أي أمر آخر، يمكنه أن يبيع ما لديه من مقتينات ذهبية، حيث أن الأسعار شبه مستقرة، ولن تتسبب له في خسائر كبيرة، كما لم تحقق له أرباحاً كبيرة.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أسعار الذهب في نهاية التعاملات اليوم الخميس، وفق أسعار شعبة الذهب وبورصة الذهب، وجاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 بنهاية تعاملات اليوم الخميس 7-9-2023 نحو 2531 جنيهاً للشراء، قبل إضافة سعر المصنعية والضريبة، وهو العيار الذي يدخل في صناعة السبائك.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21، في نهاية التعاملات، 2200 جنيه للشراء، قبل إضافة سعر المصنعية والضريبة، وهو العيار الأكثر انتشاراً بين غالبية المصريين.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في نهاية التعاملات، نحو 1899 جنيهاً للشراء، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14، بنهاية التعاملات، 1477 جنيهاً للشراء، وسجل سعر جرام الذهب عيار 22، بنهاية تعاملات اليوم، 2320 جنيهاً للشراء، وذلك قبل إضافة سعر المصنعية والضريبة.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب في نهاية التعاملات اليوم الخميس، 17 ألف و720 جنيهاً للشراء، قبل إضافة سعر المصنعية والضريبة، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21.