إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق الأوسطي بالجيزة

أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الأوسطي اتجاه أكتوبر بالجيزة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب سيارة ميكروباص

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص وإصابة 7 أشخاص.

نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر

وأمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم فريد معاذ رئيس مباحث حدائق أكتوبر بالتوجه سريعًا إلى مكان الحادث وبالانتقال تبين أثناء سير ميكروباص على الطريق الأوسطي بدائرة القسم انفجر الإطار الأمامي للسيارة مما أدى إلى انقلابها وإصابة 7 أشخاص من مستقليها، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.