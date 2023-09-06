مصرع شخص في انقلاب سيارة بالجيزة

لقى شخص مصرعه إثر انقلاب سيارة ملاكي بشارع الجيش حدائق الأهرام في الهرم بالجيزة، جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضرا بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل البلاغ

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارا من العميد على عبد الرحمن رئيس قطاع غرب الجيزة، يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي ووفاة قائدها.

انتقال المباحث للواقعة

على الفور انتقل المقدم أحمد عصام رئيس مباحث الهرم والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وتبين أثناء سير صاحب محل موبيلات 35 سنة بشارع الجيش حدائق الأهرام بدائرة القسم، اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى انقلاب السيارة ووفاة قائدها في الحال.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضرا بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن