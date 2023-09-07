خالد الجندي يحذر من تصدر غير المتخصصين للفتوى: «مصيبة كبرى»

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه تقدم ببحث للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وتمت الموافقة عليه وسيتم مناقشته في مؤتمر الفضاء الإلكتروني الذي سيقعد السبت المقبل، لافتا إلى أنه ناقش الأخطاء التي تنتج عن الفتاوى الإلكترونية.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الخميس: «أول مصيبة هي أن يتصدر للفتوى غير المتخصص، رغم الفوائد الكبير للفتاوى على الإنترنت، بتلاقي واحد قاعد بمنتهى الأريحية ويقول الشيخ ده منافق وده آفاق».

واستكمل: «ثاني مصيبة، التعصب المذهبي، تلاقي حد من مذهب معين يغلط تلاقي أتباعه يدافعه عنه، عشان إيه التعصب المذهبي».

مراعاة مخالفة الأعراف عند الفتوى

وأضاف: «ثالث مصيبة، هو عدم مراعاة مخالفة الأعراف، في عرف في كل دولة، وعندنا قوانين وأعراف وتقاليد في كل دولة مختلفة عن أي دولة تانية، يعني ممكن الفتوى تختلف من مكان لآخر، وتلاقي واحد يجهل فقه الواقع، يعني تلاقي واحد يفتيك وهو في بلد مختلف، طالما لا يتعارض مع الشرع، فالعرف قد يقيد مباحا، وقد يفرض سلوكا على غيره».