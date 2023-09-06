وظائف خالية بالقاهرة والجيزة لمختلف التخصصات.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية عن وظائف خالية بالقاهرة للشباب، بالتعاون بين الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية» مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر، من خلال تنظيم يوم توظيفي مفتوح لشركة أسواق العثيم، في إطار حرص الوزارة على توفير فرص عمل للشباب تمكنهم من الحصول على مصدر دخل شهري لهم، ليتمكنوا من تلبية احتياجاتهم من متطلبات الحياة.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة تفاصيل الوظائف الخالية في القاهرة، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف وتفاصيل الملتقى التوظيفي، والتي جاءت كالتالي:

تفاصيل الملتقى التوظيفي

وحددت وزارة الشباب والرياضة تفاصيل الملتقى التوظيفي، على أن يتم تنظيمه بـ 13شارع يوسف ناصية شارع الرشاد خارجة المطرية، أمام محطة مترو المطرية بفرع العثيم، ليكون يوم الأحد الموافق 10 من سبتمبر 2023 من الساعة 10صباحا إلى الساعة 5 مساء.

الوظائف المطلوبة

1- مديرين فروع.

2- مدير أغذية طازجة.

3- مشرف أغذية جافة.

4- مشرف دليفري.

5- مشرف كاشير.

6- كاشير.

7- محضر طلبات.

8- موظفFMC.

9- منسق ممرات.

10- بائع عطارة.

11- بائع خضار وفاكهة.

12- مشرف لحوم.

13- بائع لحوم (أفرنجي).

14- مشرف بقالة.

15- بائع بقالة.

16- موظف أمن.

17- موظف نظافة.

18- سائق فسبا خاصة(يشترط امتلاكه فيسبا).

19- مشرف تبريد وتكييف.

20- مشرف صيانة كهرباء.

21- فني تبريد وتكييف.

22- فني كهربائي.

الشروط المطلوبة

- أماكن العمل تكون في قباء والنزهة والزيتون وحدائق القبة ومدينة نصر والمقطم والتجمع وحلوان والهرم وفيصل وأكتوبر والمهندسين والدقي وقليوب والقناطر.

- يمكن للحاصلين على جميع المؤهلات التقديم للوظائف.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 40 عام.

- لا يشترط وجود الخبرة للتقديم للوظائف.

المميزات والحقوق

- تمنح الشركة للعاملين راتب مجزي.

- ساعات العمل تصل إلى 9 ساعات.

- توفر الشركة للعاملين تأمين طبي خاص.

- توفر الشركة للعاملين فرص ترقية للمتميزين ودورات تدريبية.