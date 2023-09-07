رئيس لجنة السياحة الإلكترونية: قفزة كبيرة هذا العام في أعداد السياح

قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بالغرفة السياحية، إن القطاع السياحي شهد قفزة كبيرة هذا العام، مقارنة بالعام الماضي، الذي شهد 7 ملايين سائح فقط، مشيرًا الى أنه من المستهدف أن يصل عدد السائحين بنهاية هذا العام الى 15 مليون سائح.

وأضاف رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بالغرفة السياحية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم على قناة dmc، أن بنهاية الشهر الماضي تجاوز عدد السائحين 8 ملايين سائح، والهدف أن يصل العدد إلى 30 مليونا، بناء على خطة استراتيجية لمدة 5 سنوات وهو الحد الأدنى المستهدف وليس الحد الأقصى المستهدف.

توسعات في القطاع الفندقي

وتابع بأن هناك توسعات فندقية في القطاع الفندقي على مستوى مصر بالكامل، وهناك مناطق سياحية جديدة مثل مدينة العلمين، أدى وجود الفنادق الجديدة بها إلى رواج كبير للغاية، كما أننا ننتظر أفواج سياحية كبيرة تتواجد في مدينة العلمين الجديدة خاصة بعد مهرجان العلمين الذي أقيم مؤخرً، وحدث تنوع في المنتج السياحي ومنها سياحة الفعاليات.

وأستكمل «حدث توسع في العديد من الأسواق السياحية، ففي الماضي كانت الأسواق التقليدية وهي الألمانية والروسية والإنجليزية والفرنسية، ولكن الآن الوضع مختلف فأصبح لدينا سائحين من جميع أنحاء العالم».