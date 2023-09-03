بمشاركة هاني شاكر.. التفاصيل الكاملة للدورة السابعة لملتقى «أولادنا»

أيام قليلة وتنطلق الدورة السابعة من الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة «أولادنا»، والتي تحمل عنوان «الحياة حلوة»، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تفاصيل الدورة السابعة للملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة

وبحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، السفيرة سها الجندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بعد أن عقد الملتقى مؤتمرا للكشف عن تفاصيله.

وترصد «الوطن» عدة معلومات عن الدورة الجديدة

-الملتقى يقام خلال الفترة من 22 حتى 29 سبتمبر الجاري، بمشاركة 41 دولة عربية وأجنبية أكدت حضورها في تلك النسخة لتقديم أنشطة من سينما ومسرح وفنون تشكيلية وورش عمل وندوات ومنها دول تشارك لأول مرة مثل بولندا وسيريلانكا واليابان والبرازيل.

- يشارك في تلك الدورة عدد من نجوم الفن والغناء أبرزهم هاني شاكر وصفاء أبوالسعود ودنيا عبدالعزيز وميدو عادل وطارق صبري وأمير طعيمة وعزيز شافعي وشريف حمدان وغيرهم.

- 5 شخصيات سيتم تكريمهم هم الفنانة سميرة أحمد، عن ريادتها في تسليط الضوء على نماذج من ذوي القدرات الخاصة بدورها في فيلم الخرساء، مصطفى زمزم عن دوره في حملات الخدمات الاجتماعية، الناشطة الاجتماعية رانيا حماد عن مشوارها كأحد رموز ذوي القدرات الخاصة، الفنان حمزة العيلي عن دور مسكر في مسلسل ابن حلال، الطفل الهندى راجا أحد رموز التحدى والنجاح لذوى القدرات الخاصة.