فرق الأنيميشن تجذب السياح في فنادق الغردقة.. ضحك ولعب واحتفالات (صور)

فرق الأنيميشن بفنادق الغردقة هي فرق لها طبيعة خاصة ومهمتها هي البحث عن إسعاد نزلاء الفنادق وتتخصص في جلب السعادة وخلق جو من الترفيه وإدخال البهجة والسرور، على وجوه السياح وذلك طوال 12 ساعة على مدار اليوم من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 10 مساء.

فرق الأنيميشن لجلب السعادة بفنادق الغردقة

كشف سامح جمعة الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن فرق الأنيميشن بفنادق الغردقة هي فرق لها طبيعة خاصة وشروط للعمل بالفنادق ومتخصصة في جلب السعادة وإسعاد النزلاء وخلق جو من الترفيه وإدخال السعادة والبهجة والسرور، لافتا في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن فرق الأنيميشن تمتاز بمهارات وقدرات خاصة.

وأكد أن الأنميشين من الأقسام المهمة لتعامله المباشر مع السياح ولديهم قدرة فائقة على حل أي مشكلة السائح ورغبتهم دائما إسعاد نزلاء الفنادق مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة.

فرق الأنيميشن بفنادق الغردقة

وأشار صلاح الديب مسؤل بأحد الفنادق السياحية بالغردقة في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن وظيفة الأنميشين هي وظيفة أساسية بفنادق الغردقة ولا يخلو أي فندق من وجودهم، موضحا أن فرق الأنيميشن لها خصائص أهمها لا يتعدى سن الفرد 30 عاما وأن يكون رياضيا ويجيد السباحة والرياضة وإجادة أكثر من لغة وذو لياقة.

مواعيد عمل الأنميشين بالفنادق

وكشف حسني شوقي مسؤل بفندق سياحى بالغردقة، أن مواعيد عمل الأنميشين بفنادق الغردقة تبدأ في الساعة العاشرة صباحا حتى الخامسة مساء، ومن الساعة السابعة مساء حتى الساعة العاشرة مساء، مؤكدا في تصريحات لـ«الوطن» التزام فرق الأنيميشن بارتداء زي موحد معروف لدى السياح بفنادق الغردقة.

تحرص الفنادق والمنتجعات السياحية على إرضاء وسعادة النزلاء ولديهم قدرة فائقة في كيفية إسعاد النزلاء على الشواطئ بما لديهم من مهارات في الرياضة والموسيقى والرقص والغناء وينتشرون في جميع أرجاء الفندق والابتسامة على وجوههم ووجودهم لخلق جو ترفيهي ينعكس على النزلاء.