أسعار فنادق الغردقة في شهر سبتمبر.. فئة اقتصادية للعائلات

يبحث الكثير من المواطنين من هواة السفر إلى المدن السياحية عن أسعار الفنادق وتأتي مدينة الغردقة على رأس قائمة البحث لدى المصريين، حيث تضم أكثر من 171‪ فندق ومنتجع سياحى تتنوع بين 3 و4 و 5 نجوم تمتد على طول الساحل لمسافة 40 كيلوا متر وذلك حسب مسؤولي غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر.

أسعار فئة اقتصادية

وكشف بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، بأن بعض شركات السياحة تحرص على تقديم عروض أسعار لفنادق الغردقة خلال شهر سبتمبر للفئة الاقتصادية تناسب الميزانية التي تحددها العائلة عند زيارة الغردقة ، ويتضمن العرض إقامة الفرد في الغرفة المزدوجة 4 أيام 3 ليالي شاملة الانتقالات ذهاب وعودة، وسعر الفرد يبدأ من 2300 جنيه بإقامة شاملة جميع المأكولات والمشروبات ويشمل أكوا بارك، وشاطئ.

أسعار فنادق الغردقة في شهر سبتمبر

كشف رامي فايز نائب عضو غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر فى تصريحات لـ«الوطن» بأن أسعار فنادق الغردقة فى شهر سبتمبر لا تختلف كثيرا عن مثيلاتها في شهر أغسطس الجاري وذلك لزيادة إقبال السياح من المصريين والأجانب على شواطئ الغردقة وارتفاع معدلات الحجوزات خلال شهر سبتمبر المقبل.

الغردقة تضم أكثر من 170 فندقا ومنتجعا سياحيا

ولفت إلى أن الغردقة تضم أكثر من 170 فندقا ومنتجعا سياحيا تتنوع بين 3 و4 و5 نجوم وتختلف أسعار فنادق الغردقة حسب درجة تصنيف الفندق وموقعه ونوع الإقامة حيث تقدم بعض الفنادق أسعارا تشمل ثلاث وجبات كاملة والاسناكس وجميع المشروبات وفنادق أخرى تقدم عروض وجبات إفطار وعشاء فقط.