توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. اعرف بداية انكسار الموجة الحارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن تفاصيل حالة الطقس بداية من الغد الجمعة إلى الأحد الموافق 10 سبتمبر، إذ يسود طقس شديد الحرارة جاف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب البلاد.

وتوقع خبراء الأرصاد، حول طقس الـ72 ساعة المقبلة، أن تكون ذروة الموجة الحارة غدا الجمعة، وتنكسر حدتها السبت، لتنتهي تماما في منتصف الأسبوع المقبل.

طقس الـ72 ساعة المقبلة

ومن المتوقع خلال الساعات المقبلة، أن تتكون شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وفق بيان الأرصاد.

درجات الحرارة الجمعة 8-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 38 والصغرى 26 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 38 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 43 والمصغرى 31 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 46 والصغرى 29 درجة.

درجات الحرارة السبت 9-9-2023

القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والصغرى 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والصغرى 28 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 10-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 الصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 الصغرى 29 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والصغرى 27 درجة مئوية.