موعد انتهاء الموجة الحارة.. الأرصاد تحدد بداية استقرار الطقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن موعد انتهاء الموجة الحارة، مؤكدة أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة سيكون اليوم وغدا الجمعة. ويتساءل كثيرون عن موعد انخفاض الحرارة واستقرار حالة الطقس، لاسيما وأن شهر سبتمبر يشتهر بانخفاض درجة الحرارة.

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن موعد انتهاء الموجة الحارة واستقرار حالة الطقس.

موعد انتهاء الموجة الحارة

وتكون ذروة الموجة الحارة اليوم الخميس وغدا الجمعة، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية، وتتجاوز الـ45 غدا الجمعة في بعض المدن والمحافظات.

ويكون موعد انتهاء الموجة الحارة في منتصف الأسبوع المقبل، ولكن تقل حدة ارتفاع درجات الحرارة بداية من السبت المقبل، وفق منار.

درجات الحرارة غدا

- القاهرة: 35 - 38.

- العاصمة الإدارية: 38- 27.

- بنها: 39 - 27.

- دمنهور: 38 -26.

- وادي النطرون: 39- 27.

- كفر الشيخ 38 - 26.

- المنصورة 38 - 26.

- الزقازيق 38 - 26.

- شبين الكوم 38 - 26

- طنطا 38 - 26.

- دمياط 39 - 2738

- بورسعيد 38 - 27

- الإسماعيلية 40- 27

- السويس 40- 26

- العريش 36 - 26

- رفح 36 - 25

- رأس سدر 39- 27

- نخل 36- 19

- كاترين 32 - 18

- الطور 40 - 27

- طابا 36 - 26

- شرم الشيخ 43- 31

- الإسكندرية 33 - 27

- العلمين الجديدة 32 - 26

- مطروح 32 - 25

- السلوم 33 - 25

- سيوة 37 - 24

- رأس غارب 42 - 30

- الغردقة 43 - 30

- سفاجا 42 - 29

- مرسى علم 43 - 30

- شلاتين 41 - 30

- حلايب 37 - 29

- أبو رماد 40 - 30

- رأس حدربة 36 - 29

- الفيوم 39 - 25

- بني سويف 39 - 25

- المنيا 41 - 24

- أسيوط 42 - 24

- سوهاج 43 - 27

- قنا 43 - 27

- الأقصر 45 - 28

- أسوان 46 - 29

- الوادي الجديد 45 - 25

- أبو سمبل 45 - 28.