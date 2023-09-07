مقرر لجنة الهوية الوطنية: الصناعات الثقافية أصبحت اقتصادا وليست قوى ناعمة فقط

قال الدكتور أحمد زايد، مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، إن جلسات اليوم بالحوار الوطني، ناقشت الصناعات الثقافية، من السينما والدراما إلى المسرح والموسيقى والغناء.

قضايا الفنون والنشر

وأضاف «زايد»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الجلسة ما زالت منعقدة لمتابعة بقية القضايا من الفنون والنشر وقضايا الطفل وباقي قضايا الصناعات الثقافية، مؤكدا أن الصناعات الثقافية أصبحت اقتصادا حاليا وليست فقط مجرد قوى ناعمة أو تأثير في المجتمع.

الاقتصاد الإبداعي

وأشار إلى أنه تم تسمية ذلك بالاقتصاد الإبداعي والصناعات الإبداعية، مؤكدا أن الدولة هي الراعية والداعمة والمنتجة للقوى التي تنظم بها شؤون المجتمع ومنها الثقافة، من خلال إعطاء حقوق التصوير والأداء العلني والمسائل الخاصة بتشجيع ودعم الصناعات الثقافية، متابعا: «هناك دعوة قوية لعودة المسرح إلى أمجاده».