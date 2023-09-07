عماد الدين حسين: هناك حاجة لمزيد من النقاش حول قضايا الشباب

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني استمع اليوم لآراء كثيرة لكل القوى السياسية، لكن هناك حاجة إلى مزيد من النقاش حول القضايا الخاصة بالشباب، من خلال اللجان التخصصية للخروج بأفكار عملية.

استغلال مراكز الشباب في التوعية

وأضاف «حسين»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن من بين الأفكار العملية، كيفية استغلال مراكز الشباب في جذبهم وتوعيتهم وأنشطتهم، سواء في أعمال مسرحية أو فنية، أو في أنشطة مختلفة تجعل الشباب على دراية ما يحدث، والارتباط بقضايا الوطن مؤهلين لكي لا يؤثر عليهم بأفكار على التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن نسبة زيادة تمثيل الشباب في البرلمان موجودة، وبالأرقام سنجد أن الشباب ممثلون في البرلمان بكثرة وقوة، ومنذ 2015، نجد أن هناك تصعيدا للشباب في مناصب مساعدي المحافظين والوزراء، كما أن منتدى الشباب أفسح المجال لهم في العديد من المجالات، وكل ذلك يمكن أن يكون مظاهر من التمكين السياسي للشباب.

تنافس الشباب في الانتخابات

ولفت إلى أن البعض يضيف لذلك، بوجود مزيد من التنافس في الانتخابات، كما أن البعض يقترح بوجود كيان على غرار منظمة الشباب التي كانت موجودة في الستينات.