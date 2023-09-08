تفاصيل فيلم «Voy Voy Voy» قبل طرحه في دور العرض

تستقبل دور العرض المصرية والعربية فيلم «Voy Voy Voy» يوم الثلاثاء المقبل، هو أول فيلم مصري وعربي يتطرق لمشاكل ومعاناة المكفوفين الذين يمارسون لعبة كرة القدم للمكفوفين، ولكن بطريقة كوميدية ساخرة، من خلال شخصية «حسن» الذي يدعي أنه كفيف من أجل الهروب من مصر بطريقة غير نظامية، من خلال سفره مع فريق كرة القدم للمكفوفين للمشاركة في بطولة كأس العالم الخاصة بهم في بولندا.

تصوير الفيلم بين 3 مدن

فيلم Voy Voy Voy كان قد جرى تصويره في القاهرة وبيروت وبوخارست، من تأليف عمر هلال وإخراجه، ومن بطولة محمد فراج ونيللي كريم وحنان يوسف وحجاج عبد العظيم وبيومي فؤاد، وإنتاج Film clinic محمد حفظي وVox cinema وImagination Abu Dhabi.

قصة الفيلم

كان المخرج عمر هلال قد كشف في تصريحات سابقة لـ الوطن تفاصيل الفيلم قائلا: «قصة الفيلم كنت قد رسمتها عقب معرفتي بقصة هروب لاعبي منتخب مصر لكرة الجرس أثناء إحدى بطولات العالم، وهي قصة حقيقة وقمنا العمل عليها دراميا لكي تتماشي مع أحداث الدراما، حيث بدلنا فكرة أنها تلعب باليد جعلها كرة قدم، إلى أن تقابلت مع المنتج محمد حفظي وعرضت عليه الفكرة وقرر تنفيذها».