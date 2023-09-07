السيطرة على حريق مصنع أخشاب في الجيزة دون وقوع إصابات

اندلع حريق في مصنع أخشاب بأكتوبر ثاني بالجيزة دون وقوع أي إصابات، وجرى إخماد الحريق بإشراف اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية والعقيد ياسر يسري وكيل الإدارة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

نشوب حريق داخل مصنع أخشاب بالمنطقة الصناعية

تلقى النقيب يوسف عبد العاطي من قوة شرطة الحماية المدنية بلاغا بنشوب حريق في مجموعة من أخشاب مخزنة وامتد الحريق إلى جزء من أتوبيس خردة متواجد بجانب المصنع، ولا يوجد أي إصابات.