السيطرة على حريق أتوبيس رحلات في الجيزة دون وقوع إصابات

اندلع حريق في أتوبيس رحلات بالكامل دون وقوع إصابات بالصف في الجيزة، وجرى إخماد الحريق بإشراف اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية والعقيد ياسر يسري وكيل الإدارة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

نشوب حريق داخل أتوبيس رحلات

تلقى النقيب يوسف عبد العاطي من قوة شرطة الحماية المدنية بلاغا من عمليات النجدة بنشوب حريق داخل أتوبيس رحلات، على الفور انتقل النقيب يوسف عبد العاطي والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة وتبين أثناء سير أتوبيس رحلات يستقله 40 شخصا إذ فوجئ سائق الأتوبيس بتصاعد أدخنة من الكوتش فقام بالتوقف على جانب الطريق وإنزال الركاب بالكامل، وعقب ذلك فوجئ باشتعال الأتوبيس بالكامل دون أي إصابات.

وجرى السيطرة على الحريق من قوات الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.