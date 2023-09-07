محافظ سوهاج يناقش مشروعات التنمية المحلية بالصعيد

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الخميس، اجتماعا مع أعضاء وحدة التنفيذ المحلية، لمناقشة موقف عدد من المشروعات الممولة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمدرجة ضمن خطة العام المالي 2023/2024، بقطاعات الطرق، والري، ومياه الشرب، وحماية النيل، والاتصالات.

وحضر الاجتماع الدكتور محمد عبدالهادى نائب مدير وحدة التنفيذ، وعدد من أعضاء الوحدة، ولطفي محمد رئيس مركز ومدينة أخميم، وعاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة جرجا، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، وهلال زكي رئيس مركز ومدينة سوهاج، وممثلي شركة مياه الشرب، والطرق، والري، والإسكان، وجهاز التعمير.

كورنيش أخميم على أجندة الاجتماع

تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات وسبل إزالة المعوقات، والالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة، ومنها «مشروع كورنيش أخميم، طريق العوامر بيت داوود بجرجا، إنشاء 3 كباري على الترعة الفاروقية بأخميم، وتنفيذ مشروع محطة طهطا السطحية، وتطوير مرسى البلينا، وربط كورنيش أخميم بالكورنيش الشرقي، وإنشاء محطة السماكين».

تناول الاجتماع كذلك مناقشة خطة التكتلات الاقتصادية، وخطة كل تكتل بالجدول الزمني، والتنسيق بين مديرية الإسكان والتنسيق الحضاري بالمحافظة في مشروعات التنمية الحضرية.