محمد رياض في الحوار الوطني: المسرح يجتذب شريحة كبيرة من الشباب

رصدت كاميرا برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، تفاصيل مناقشة بعض قضايا المحور المجتمعي بالحوار الوطني في لجنتي الثقافة والهوية الوطنية والشباب، وذلك من خلال تقرير تلفزيوني.

طارق صبري: إصدار توصيات مهمة بالحوار الوطني

وقال الفنان طارق صبري، إن الجلسة كانت ثرية للغاية ومليئة بالمقترحات والأفكار، وسيصدر عنها توصيات ومقترحات مهمة للغاية.

وأوضح هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الصناعة الثقافية مهمة للغاية، لأنها تعد المنتج الذي يظهر من خلاله للرأي العام عبر منتج ثقافي.

ولفت الفنان محمد رياض، إلى أن المسرح له تأثير كبير للغاية، لأن المسرح يجتذب شريحة كبيرة من الشباب، وتجربته القريبة في مهرجان المسرح كشفت له ذلك من خلال حضور العروض والندوات والورش المسرحية.

حالة تخبط في مواعيد معارض الكتاب

وأشار الدكتور رامي عبدالباقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن وجود حالة من التخبط الدائم في مواعيد المعارض الخاصة بالكتاب، المعرض الدولي للكتاب هو المعرض الوحيد الذي يُعرف معاده، بينما مواعيد المعارض الأخرى يحدث بها تأخر أو تعديل وكل ذلك يحدث مشكلات لأصحاب دور النشر.