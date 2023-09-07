القنطار يصل 5000 جنيه.. خبير زراعي يحذر من جني القطن في شكائر بلاستيكية

حذر الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن بمحطة بحوث سخا في محافظة كفر الشيخ، المزارعين من جني محصول القطن في شكائر بلاستيك، مشيراً أن هذا الأمر يرفع نسبة قشرة القطن، فهذه الشكائر يسهل على الحطب قطعها، ما يزيد من سقوط القشرة بها، والتي بدورها تؤثر على جودة كل قنطار قطن، كما يؤثر عند الفرز على سعر البيع لكل قنطار، مشيرا إلى أنه يجب الجني في شكائر «خيش».

الإنتاجية لكل فدان قطن

وأوضح «أبو اليزيد»، في تصريحات لـ«للوطن»، أن محصول القطن هذا العام يبشر بإنتاجية كبيرة تصل لنحو 14 قنطار قطن لكل فدان ، موضحاً أن موسم جني القطن سوف يبدأ على نطاق محافظات الجمهورية خلال أسبوعين من اليوم، وذلك بمساحة تبلغ نحو 255 ألف فدان في الوجهين البحري، والقبلي.

أصناف قطن عالية الجودة للتصدير

وأضاف محمد أبو اليزيد، أن أصناف تقاوي القطن هذا العام تميزت بالإنتاجية الجيدة، ومنها أصناف تقاوي «جيزة 96، وجيزة 95، وجيزة 92، وصنف جيزة 94، وصنف جيزة 86»، مشيراً إلى أنه تم تحديد سعر قنطار القطن سواء طويل التيلة أو القطن فائق الطول كحد أدني بمبلغ ما بين 4500 حتى 5500 جنيه.