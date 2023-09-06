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31.5 مليون جنيه إيرادات فيلم مستر إكس في دور السينما خلال 10 أسابيع

كتب:

هبة أمين
09:48 ص | الأربعاء 06 سبتمبر 2023
أحمد فهمي بطل فيلم مستر إكس

أحمد فهمي بطل فيلم مستر إكس

على مدار 10 أسابيع عرض بدور السينما، حقق فيلم مستر إكس إجمالي إيرادات تقدر بـ31 مليونًا و554 ألفًا و663 جنيهًا، وذلك منذ انطلاق عرضه بالتزامن مع موسم أفلام عيد الأضحى 2023، وتصدّرت قائمة أفلام العيد «بيت الروبي» الذي تخطى حاجز الـ127 مليون جنيه في 11 أسبوع عرض بالسينما، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، في شباك تذاكر السينما أمس الثلاثاء 39 ألفًا و86 جنيهًا، ليتصدّر المركز السادس في قائمة الإيرادات اليومية التي يضم أفلام: «العميل صفر، وش في وش، بيت الروبي، ع الزيرو، مرعي البريمو، مندوب مبيعات، البعبع، تاج».

أبطال فيلم مستر إكس

فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد أنور، أس أس، رحاب الجمل، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم: أكرم حسني وعمرو يوسف وريم مصطفى ومي عمر وبيج رامي ومجدي عبدالغني، قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب.

قصة فيلم مستر إكس

تدور قصة فيلم مستر إكس في إطار لايت كوميدي مليء بالتشويق والإثارة، من خلال أحمد فهمي الذي يؤسس شركة يسعى من خلالها للتفريق بين الأزواج، الأمر الذي يسبب له أزمات كثيرة.

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بقلم هبة أمين