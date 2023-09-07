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أمين الفتوى عبر قناة الناس: يجب على الآباء تعليم أبنائهم قيم احترام الكبير

كتب:

منتصر سليمان
08:04 م | الخميس 07 سبتمبر 2023
الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية،

الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية،

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، فقدنا في مجتمعاتنا قيمة احترام الكبير، مضيفا: «زمان كنت تلاقي الطفل الصغير يخطأ وتلاقي جاره الأكبر منه، يعاقبه، فالولد يدخل لأبوه يبكي، يقوله ضربك عشان يعلمك، لكن الآن تلاقي مشاجرات وخناقات».

فقدنا قيمة عظيمة

وتابع أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الخميس: «إحنا فقدنا قيمة عظيمة ولا يوجد الآن من يكلم أبنائه عشان يعلمهم يحترموا الكبير، الأب دلوقتى بيدخل البيت ياكل ويشرب ولا يعلم أبناءه قيما أخلاقية».

واستكمل: «لازم في البيت نعلم الأولاد يحترم الكبير لو الكبير بيتكلم نسمع، لما نلاقي كبير في الأتوبيس نقوم ونقعده، لكن دلوقتي الكبير بيمسح بكرامته أرضا من الصغار، عشان مفيش تربية».

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023. وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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