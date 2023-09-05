أمين الفتوى عبر قناة الناس: التطويل بالدعاء في قنوت الصلاة غير مستحب

وجه الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، نصيحة لمن يطيل في دعاء القنوت في الصلاة.

لا يشترط دعاء معين بالقنوت

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء، لا يشترط دعاء معين بالقنوت عند القيام من الركوع من ركعة الوتر، فإذا كان المرء يصلي وحده فلا حرج عليه في تطويل الدعاء، وإن كان إماما فلا يجوز له أن يضر بالناس.

دعاء القنوت

وأضاف أمين الفتوى أنه يفضل أن يقول ما جاءت به السنة وهو الدعاء المشهور الذي يرويه الحسن رضي الله عنه وكان النبي صلي الله عليه وسلم يدعو ولكن ليس كثيرُا فيفضل الدعاء لمدة 3 دقائق أو 4 وليس أكثر.