ناقد فني: الشركة المتحدة أصابت الهدف في تنظيم مهرجان العلمين

أكد خالد محمود الناقد الفني، أن ما يحدث في مهرجان العلمين أجمل بكثير مما يحدث في «كان»، موضحا أن ما يحدث في مهرجان كان، النجوم تذهب إلى الاسم وهم ناجحون في تسويق أنفسهم مع وجود نجوم عالميين، مؤكدا أننا نحتاج إلى تسويق أنفسنا فقط.

تنظيم مهرجان العلمين الجديدة

أشاد خالد محمود، خلال حوار ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، بمجهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تنظيم مهرجان العلمين الجديدة، مؤكدا أن الشركة المتحدة أصابت الهدف في العلمين، سواء من رؤية استراتيجية أو تثقيفية، أو توصيل رسالة وفقط نحتاج نسوق لأنفسنا.

مهرجان العلمين كان حوله حالة إرادة

تابع: «مهرجان العلمين كان حوله حالة إرادة، والتفاف في مصر والعالم العربي، ونظرة العالم لنا تتغير، وفي إمكانيات كبيرة جدا، كانت محتاجة إرادة عشان تظهر، إذا استمرينا في هذا المسار، واستغلينا الحالة الايجابية الكبيرة اللي صنعها مهرجان العلمين، هنقدر نقفز خطوات كبيرة للأمام».