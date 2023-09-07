الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القادمة

أصدر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام القادمة، بداية من الغد الجمعة الموافق 8 سبتمبر وحتى الأحد الموافق 10 من الشهر نفسه.

ويسود خلال الأيام القادمة، طقس شديد الحرارة جاف نهارًا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب البلاد.

الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، حيث تكون ذروتها غدا الجمعة، ويستمر الطقس والموجة الحارة إلى منتصف الأسبوع المقبل، ولكن تنكسر حدة الحرارة قليلا بداية من السبت.

وفق بيان الأرصاد حول درجات الحرارة الأيام القادمة، فمن المتوقع تكون شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

درجات الحرارة الجمعة 8-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 38 والصغرى 26 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 38 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 43 والصغرى 31 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 46 والصغرى 29 درجة.

درجات الحرارة السبت 9-9-2023

القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والصغرى 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والصغرى 28 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 10-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 الصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 الصغرى 29 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والصغرى 27 درجة مئوية.