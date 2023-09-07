مد فترة استقبال طلبات «الطلاب القدامى» بالمدن الجامعية في الإسكندرية

أعلنت إدارة المدن الجامعية بالإسكندرية، اليوم الخميس، مد فترة التقديم الورقي للطلبة القدامى من كل الكليات، بالإضافة إلى الطلبة المنقولين للفرقة الخامسة بكلية الطب، وذلك نظراً لتأخر بعض الكليات في اعتماد طلب التحاق قدامى الطلاب، بالإضافة إلى تأخر ظهور نتيجة الفرقة الرابعة بكلية الطب.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، المواعيد الجديدة للتقديم في المدن الجامعية بالإسكندرية بحسب الإعلان الرسمي من قبل الإدارة.

مواعيد التقديم في المدن الجامعية بالإسكندرية

- مد فترة التقديم الورقي للطلبة القدامى بكل الكليات لمدة أسبوع، تنتهي بنهاية عمل يوم الخميس 14 سبتمبر الجاري.

- مد فترة التقديم الورقي للطلبة المنقولين للفرقة الخامسة بكلية الطب حتى نهاية عمل يوم السبت 30 سبتمبر الجاري.

الشروط المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بجامعة الإسكندرية

- يتم مراجعة الطلب الورقي لمطابقته بالطلب الإلكتروني، وتأكيد صحة البيانات من خلال القائمين على التنسيق الإلكتروني بالمدن الجامعية.

- يتم إعلان النتيجة على لوحات الإعلانات، وموقع الزهراء، وصفحة الإدارة العامة للمدن الجامعية والتغذية ـ جامعة الإسكندرية قبل التسكين بوقت كافي.