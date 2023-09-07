مستشفى القناطر الخيرية يدخل الخدمة قريبا.. مجهز بأحدث التقنيات

أجرى الدكتور محمد جمال مدير إدارة المستشفيات، والدكتور يوسف عرابي مدير الطوارئ بالقليوبية، اليوم، زيارة مرورية لمستشفى القناطر الخيرية المركزي لتفقد إجراءات ما قبل التشغيل بالمستشفى برفقة الدكتور أحمد فرغلي مسئول الرعايات المركزة بالقطاع العلاجي بالوزارة، والدكتور محمد عاطف مدير المشروع القومي للرعايات والحضانات.

وكان باستقبالهم الدكتور سيد النحاس مدير المستشفى وفريقه المعاون من مسئولي المعمل والجودة ومكافحة العدوى، ورئيس قسم الرعاية المركزة بالمستشفى.

الاستعدادات اللازمة لتشغيل المستشفى

استهل الفريق زيارته بعقد اجتماع لمناقشة الاستعدادات اللازمة لتشغيل المستشفى، ثم تفقد الفريق أقسام المستشفى من الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والحضانات.

خطة الدولة لتطوير المستشفيات وتقديم خدمة طبية متميزة

يأتي هذا ضمن خطة الدولة لتطوير خطة المستشفيات، وتقديم خدمة طبية متميزة لأبناء المحافظة وبتوجيهات من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتحت إشراف الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية.

جدير بالذكر أن المستشفى يتكون من 8 غرف عمليات وغرفتين للمناظير، و31 سرير عناية مركزة، و16 سرير عناية متوسطة، 24 حضانة للأطفال المبتسرين.

كما تحتوي المستشفى على عدد 38 جهازا للغسيل الكلوي، بالإضافة إلى أقسام المعامل والأشعة وبنك الدم والعلاج الطبيعي والطوارئ.

أكد الدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية أنه سيتم الاعتماد في فرش وتجهيز المستشفي على أعلى مستوى، سواء في الأجهزة الطبية أو الأثاث غير الطبي والفرش الإداري بما يتناسب مع أداء خدمة متميزة للمرضى.

كما أشار الدكتور حمودة الجزار وكيل الوزارة أنه يتم العمل على قدمٍ وساق لاستكمال توريد باقي الأجهزة لافتتاح المستشفى في القريب العاجل، وإدخالها الخدمة بكامل طاقتها لتدعيم القطاع الطبي بالمدينة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة التخصصات الطبية.