الخارجية النمساوية: فقدان اثنين من مواطنينا في فيضانات اليونان

أكدت وزارة الخارجية النمساوية، اليوم الخميس، أن مواطنين نمساويين اثنين فى عداد المفقودين، نتيجة الفيضانات الشديدة التي تضرب اليونان حالياً.

بيان الخارجية النمساوية

وذكر بيان أصدرته الخارجية النمساوية أن مواطنين نمساويين فقدا في منطقة «بيليون»، التي تضررت بشدة من العواصف، وأن سفارة النمسا في أثينا والقنصلية الفخرية في «فولوس»، على اتصال دائم مع السلطات المحلية من أجل تقديم أفضل دعم ممكن في البحث عن الأشخاص المفقودين.

زوجان مفقودان

وأوضح البيان أن الشخصين المفقودين زوجان حديثا الزواج من مدينة «جراتس»، في ولاية «شتايرمارك» النمساوية، وقد جرفت المياه منزلا يقضيان به عطلة شهر العسل في منطقة «بيليون»، وحاول الزوجان الهرب إلى أحد التلال للتغلب على تدفق المياه، ثم صارا في عداد المفقودين.

أزمة فيضانات اليونان

وأكد البيان تفاقم الفيضانات في مناطق وسط اليونان المتضررة من الأمطار الغزيرة اليوم، مشيراً إلى أن وسائل إعلام يونانية ذكرت أن هطول الأمطار استمر بكثافة في منطقة «ثيساليا»، حيث قسمت المياه البلاد إلى قسمين، وتم إغلاق الطريق السريع الأكثر أهمية في البلاد بين أثينا وتسالونيكي، لمسافة 200 كيلومتر منذ مساء أمس الأول الثلاثاء.

بدورها، ذكرت وسائل الإعلام النمساوية أنه في العديد من الأماكن يبلغ ارتفاع المياه أكثر من مترين، مشيرة إلى استخدام الجيش قوارب مطاطية حيث يعيش حوالي 700 ألف شخص في منطقة ثيساليا، وقد تأثروا جميعهم تقريباً بالفيضان.

العدد الرسمي للوفيات

وما يزال العدد الرسمي للقتلى ثلاثة، لكن لا يمكن تقديم معلومات قاطعة عن عدد المفقودين، ولم يتم الوصول إلى عدد كبير جداً من القرى بعد.