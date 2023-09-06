فيضانات إسطنبول تودي بحياة 5 أشخاص.. الشوارع تحولت لأنهار

شهدت تركيا الساعات القليلة الماضية، فيضانات إسطنبول العارمة، جراء عواصف مطيرة شديدة، تسببت في مقتل ما لا يقل عن مقتل 5 أشخاص، بينهم اثنان من المصطافين جرفهما سيل اجتاح موقع تخييم شمال غرب تركيا.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، إن أربعة أشخاص آخرين فقدوا بعد أن اجتاحت فيضانات إسطنبول موقع المخيم في مقاطعة كيركلاريلي بالقرب من الحدود مع بلغاريا، وأضاف أنّ نحو 12 من المصطافين كانوا في الموقع عندما ضربت المياه.

فيضانات إسطنبول تودي بحياة 5 أشخاص وإجلاء العشرات

وادت فيضانات إسطنبول إلى غمر الشوارع والمنازل، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل، بحسب بيان صادر عن مكتب المحافظ، في حين جرى إنقاذ نحو عشرة أشخاص بعد أن تقطعت بهم السبل داخل إحدى المكتبات، وأغلقت بعض محطات مترو الأنفاق، وحث حاكم إسطنبول داود غول سائقي الدراجات النارية على البقاء في منازلهم.

هطول أمطار غزيرة في إسطنبول

وقال مسؤولون إنّ 5 أشخاص لقوا حتفهم اليوم، الأربعاء، في فيضانات إسطنبول بعد هطول أمطار غزيرة، حولت شوارع إسطنبول وأجزاء من شمال غرب تركيا إلى أنهار متدفقة.

وذكرت تقارير إعلامية، أنّ العاصفة الليلية غمرت جزئيا محطة مترو أنفاق في إسطنبول، وأجبرت الفيضانات السلطات على إجلاء عشرات الأشخاص من مكتبة المدينة.

وأظهرت صور التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي المياه المتدفقة تجتاح السيارات والأكشاك في أسواق المدينة.