7 شهادات ادخارية من بنك الإمارات الوطني.. عوائد تنافسية محلية ودولارية

يوفر بنك الإمارات دبي الوطني، أنواع مختلفة من الشهادات الادخارية بالعملتين المحلية والأجنبية، ويختار العميل المناسب له حسب العائد والمدة ودورية الصرف.

وبحسب جدول أسعار العائد لبنك الإمارات دبي الوطني، ترصد «الوطن»، في السطور التالية جميع الشهادات الادخارية في بنك الإمارات دبي الوطني.

شهادات ادخار 3 سنوات بفائدة شهرية ثابتة

- معدل الفائدة الثابتة 17% سنوياً.

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- الفائدة تودع شهرياً.

- الحد الأدنى لإصدار الشهادة ألف جنيه مصري بدون حد أقصى.

- لا يمكن استرداد الشهادة قبل 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

شهادة ادخار 3 سنوات الثابتة

- مدة الشهادة 3 سنوات

- تضاف الفائدة شهرياً أو ربع سنوياً أو سنوياً

- معدل الفائدة 18% سنوياً، تضاف الفائدة شهرياً

- معدل الفائدة 18.25% سنوياً، تضاف الفائدة ربع سنوياً

- معدل الفائدة 18.50% سنوياً، تضاف الفائدة سنوياً

- الحد الأدنى لإصدار الشهادة 100 ألف جنيه مصري بدون حد أقصى.

- لا يمكن استرداد الشهادة قبل 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

شهادات ادخار 4 سنوات بفائدة شهرية ثابتة

- معدل الفائدة الثابتة 18% سنوياً.

- مدة الشهادة 4 سنوات.

- الفائدة تودع شهرياً.

الحد الأدنى لإصدار الشهادة 100 ألف جنيه جنيه مصري ومضاعفات 10 آلاف جنيه مصري بدون حد أقصى.

لا يمكن استرداد الشهادة قبل 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

شهادات ادخار 3 سنوات بفائدة متغيرة

- معدل الفائدة متغير ومحدد بنسبة 1.75% سنوياً أقل من معدل الفائدة المحدد من قبل البنك المركزي المصري.

عندما يتغير معدل الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، سيتم تطبيق معدل الفائدة الجديد تلقائياً بعد إضافة الفائدة المستحقة لحساب العميل عن الشهر الجاري.

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- تضاف الفائدة شهرياً.

- الحد الأدنى لإصدار الشهادة هو 5 آلاف جنيه مصري بدون حد أقصى.

- لا يمكن استرداد الشهادة قبل 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

شهادات ادخار 5 سنوات بفائدة شهرية ثابتة

- معدل الفائدة الثابتة 8.50% سنوياً.

- مدة الشهادة 5 سنوات.

- تضاف الفائدة شهرياً.

- الحد الأدنى لإصدار الشهادة ألف جنيه مصري بدون حد أقصى.

- لا يمكن استرداد الشهادة قبل 6 أشهر من تاريخ الإصدار

شهادات ادخار 5 سنوات الجديدة بفائدة شهرية ثابتة

- معدل الفائدة الثابتة 13.50% سنوياً

- مدة الشهادة 5 سنوات.

- تضاف الفائدة شهرياً.

- الحد الأدنى لإصدار الشهادة 100 ألف جنيه مصري ومضاعفات 10 آلاف جنيه مصري بدون حد أقصى.

لا يمكن استرداد الشهادة قبل 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

شهادات ادخار 3 و5 سنوات بالدولار الأمريكي

- الحد الأدنى لإصدار الشهادة 5000 دولار أمريكي ومضاعفات ألف دولار أمريكي.

- مدة الشهادة 3 أو 5 سنوات.

- معدل فائدة الشهادة ذات الـ3 سنوات هو 0.50% سنوياً.

- معدل فائدة الشهادة ذات الـ٥ سنوات هو 0.75% سنوياً.

- تضاف الفائدة إلى الحساب ربع سنوياً.

- لا يمكن استرداد الشهادة قبل 6 أشهر من تاريخ الإصدار.