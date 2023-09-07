زراعة 500 شجرة مثمرة وزينة بمبادرة «أحلى وهي خضرة» بسوهاج

قامت الوحدة المحلية لحي الكوثر بسوهاج بزراعة 500 شجرة مثمرة وزينة وكذلك ري وتقليم الأشجار المنزرعة، تفعيلًا للمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة ومبادرة أحلى وهي خضرة بالمحافظة.

قال المهندس علي محمد بهنس رئيس الوحدة المحلية لحي الكوثر لـ«الوطن»، إنه تم تمهيد وزراعة وري الأشجار في الشوارع الرئيسية بأخميم والجزر والجوانب الرئيسية للشوارع تمهيدًا لزرعتها بالأشجار ونباتات الزينة بشوارع الحي المختلفة.

زراعة 500 شجرة بحي الكوثر

وأضاف أن زراعة الأشجار بالمبادرة اليوم شملت زراعة وري أشجار نباتات زينة بعدد 200 شجرة على الجوانب الرئيسية بشارع الدير وامتدادا لرئاسة المناطق الصناعية الأولى، وزراعة 300 شجرة مثمرة بينها الموالح بحي البنوك والمنقطة الصناعية الثانية والثالثة.

العناية بالأشجار بحي الكوثر

كما شملت حملة العناية بالأشجار رى الأشجاروأحواض نباتات الزينة بالجزر الوسطى والأشجار على جوانب الطريق بالمدخل الرئيسي لحي الكوثر حتى ميدان المفارق وميدان حسن طنطاوي ومنطقة الخدمات والبنوك وشارع الشباب وذلك بمعدات الوحدة المحلية وأيدي العاملين بها.