7 خدمات تقدمها السيارات المتنقلة في الإسكندرية

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لـ«الوطن»، إن الهدف من نشر السيارات المتنقلة في بعض الأحياء، يأتي لتقديم خدمة مميزة وجديدة لأهالي الإسكندرية، خاصة في المناطق المترامية والبعيدة عن مبنى الحي، وذلك لتقريب المسافات عليهم وتوفير الجهد والوقت وتحقيق السهولة واليسر في التعامل مع الطلبات، فهي عبارة عن مركز تكنولوجى متنقل.

السيارة تقدم 7 خدمات

وأضاف اللواء محمد الشريف، إن السيارة المتنقلة «المركز التكنولوجى المتنقل» تهدف لتقديم خدمات سريعة للمواطنين وتقدم 7 خدمات هي:

1- طلب رخصة الإشغال، والاستلام في نفس اليوم الساعة 1 ظهراً

2- طلب تجديد رخصة الإشغال، والاستلام في نفس اليوم الساعة 1 ظهراً.

3- طلب الإفادة، صورة بما تم في التصالح، الإستلام في اليوم التالي.

4- طلب المعاينة وتتم المعاينة في نفس اليوم

5- طلب استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم

6- طلب اتحاد الشاغلين شهادة لمن له حق التوقيع «خطاب للبنك، خطاب للشهر العقاري»، الاستلام في اليوم التالي.

7- طلب مزاولة النشاط منها طلبات خاصة بالشواطئ«رخصة بائع فريسكا ورخصة مصور».

نواكب التطور التكنولوجي

وأشار الشريف، إلى أنه تم استحداث هذة الخدمة في بعض الأحياء لتقريب المسافات، وعدم تكليف المواطنين الانتقالات، وكذلك توفير الوقت والجهد.