نصائح مهمة للسفر أثناء ارتفاع درجات الحرارة.. «متاكلش كتير»

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، إذ يسود طقس شديد الحرارة جاف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب البلاد.

نصائح مهمة لتسهيل السفر خلال ارتفاع درجات الحرارة

التأثر بالطقس الحار يزداد عند السفر واستخدام المواصلات العامة أو التنقل في الشوارع لذلك يمكن الإشارة إلى عدة نصائح يجب الالتزام بها عند السفر لتجنب خطورة الطقس الحار في الأيام المقبلة، يأتي في مقدمتها تجنب السفر في ساعة الذروة؛ إذ تكون فيها درجات الحرارة قاسية وشديدة، إلى جانب الحرص على ارتداء الملابس القطنية والبيضاء؛ إذ أنها لا تحتفظ بأشعة الشمس، بل وترطب الجسم وتقلل مدى إحساسه بالسخونة.

كما يجب على المسافر خلال ساعات النهار في الأيام المقبلة توفير زجاجات مياه باردة أو مثلجة يتناول جزءً منها من وقت لآخر خلال ساعات سفره لترطيب جسمه وتعويض المفقود من السوائل في صورة عرق، إلى جانب التقليل من المشروبات المحلاة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين والكحول.

حالة الطقس المتوقعة اليوم

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية كشفت عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة، موضحة أنه سيسود طقس حار على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، إلى جانب حدوث شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة اليوم

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة الجمعة كالتالي:

- القاهرة: 38 - 26.

- العاصمة الإدارية: 38- 27.

- بنها: 39 - 27.

- دمنهور: 38 -26.

- وادي النطرون: 39- 27.

- كفر الشيخ 38 - 26.

- المنصورة 38 - 26.

- الزقازيق 38 - 26.

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