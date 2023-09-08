دعاء يحميك من الغضب والتوتر.. احرص عليه

يعتبر الطقس السيئ وغير المريح أحد أسباب الشعور بالتوتر والغضب سريعًا، ولأن المسلم يعتمد على الأدعية الدينية بدرجة كبيرة لكتم غيظه والتحكم في مشاعره؛ لذا فيمكن الإشارة إلى عدة أدعية دينية يرددها المسلم بنية إطفاء مشاعر الغضب والتوتر خلال الارتفاع الشديد في درجات الحرارة الذي يشده الطقس حاليًا.

ترديد الأدعية الدينية

وذكرت دار الإفتاء المصرية، التوضيح عبر موقعها الرسمي، أن ترديد الأدعية الدينية والتضرع بها إلى الله طوال ساعات القيام والجلوس من أهم العبادات التي يجب على المسلم الالتزام بها والحرص عليها؛ كونها تساعده في التقرب إلى الله ونيل رحمته وبركته، والحصول على الاستجابة لكل ما يتمناه القلب ويبتغاه ما دام لخير الداعي.

وعلى الرغم من عدم وجود صيغة معينة لـ دعاء إطفاء مشاعر الغضب والتوتر، بحسب توضيح الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى السابق بـ الأزهر الشريف، في حديثه لـ«الوطن»، إلا إنه يمكن للمسلم ترديد عدة أدعية دينية لطلب الرزق والخير من الله، منها:

دعاء يحميك من الغضب والتوتر

- «يا من يكتفي من خلقه جميعًا ولا يكتفي منه أحد من خلقه يا أحد من لا أحد له انقطع الرجاء إلا منك أغثني، أغثني يا عزيز يا حميد يا ذا العرش المجيد أصرف عني شر كل جبار عنيد».

- «اللهم إنك تعلم أني على إساءتي وظلمي وإسرافي أني لم أجعل لك ولدًا ولا ندًا ولا صاحبة ولا كفوًا فإن تعذب فأنا عبدك وإن تغفر فإنك العزيز الحكيم».

- «اللهم إني أسألك يا من لا يشغله سمع عن سمع يا من لا يبرمه إلحاح الملحين، اللهم أني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء».

- «اللهم اجعل لي من كل ما أهمني و كربني من أمر دنياي و آخرتي فرجًا ومخرجًا وارزقني من حيث لا أحتسب واغفر لي ذنوبي وثبت رجاك في قلبي و اقطعه ممن سواك حتى لا أرجو أحدًا غيرك».. ولمعرفة مزيدًا من الأدعية الدينية التي يمكن للمسلم ترديدها خلال الطقس السيء لإطفاء مشاعر الغضب لديه، اضغط هنـــــــا.