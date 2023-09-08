عروسان نمساويان في قاع البحر منذ 36 ساعة.. «كانوا بيقضوا شهر العسل»

قليل البخت يعضه الكلب في المولد، مثل شعبي متداول يٌعبر عن سوء الحظ الذي قد يلازم الشخص في بعض الأحيان، وهذا المثل ينطبق على شاب وشابة نمساويين يبلغوا من العمر 35 عاما قررا الزواج وقضاء شهر العسل في إحدى المدن اليونانية.

شهر عسل يتحول لكارثة في اليونان

قرر شاب وشابة من مدينة جراتس النمساوية أن يذهبا للزواج في بلدة بوتيستيكا الساحلية في منطقة بيليون اليونانية، قبل أن يقطع إعصار دانيال شهر العسل ليحوله لمأسأة حقيقية وذلك بعدما جرفت مياه الأمطار الكوخ الذي يحتمي فيه العروسان.

وبحسب صحفية «كلاينه تسايتونج» النمساوية فإن أهل مدينة جراتس النمساوية يحبون قضاء إجازة شهر العسل في هذه المدينة اليونانية، وأكدت أن الزوجان تزوجا في اليونان وتبادلا عهود الزواج ببلدة بوتيستيكا الساحلية وأجريا آخر اتصال بأسرهما منذ أسبوع، قبل أن تعلن صحيفة محلية يونانية اختفاءهما.

وأكدت وزارة الخارجية النمساوية فقدان مواطنين نمساويين في إعصار داليدا باليونان مع التأكيد على أن السفارة النمساوية على اتصال دائم بالسلطات اليونانية من أجل تسهيل العثور عليهم، مؤكدة صعوبة الوصول لمكان اختفائهم ووصفت الوضع بأنه مرتبك جدًا.

صاحب المنزل يكشف تفاصيل فقدان الزوجين

وكشف ثاناسيس ساماراس، صاحب البيت الذي كانوا يقضوا فيه شهر العسل مشيرًا إلى أن الزوجين كانوا في المنزل وطلب منهم الذهاب لتلة هربًا من مياه الأمطار الغزيرة ولكنهم لم يستجيبوا له وقرروا انتظار انتهاء العاصفة إلا أن مياه الأمطار جرفت المنزل بالكامل إلى البحر ولم يتم العثور على أي أثر حتى الآن للعروسين حيث من المفترض أنهما في البحر الآن.

وذكر صاحب المنزل أن العروسين كانوا ضيوفا دائمين لديه وكانوا يترددون عليه باستمرار قبل زواجهما ووصولهما المدينة منذ 3 أسابيع وتلاوة عهود الزواج وقضاء شهر العسل في منزله قبل أن تجرفه السيول للبحر.

أحد أصدقاء العروسين يصف الوضع بالمخيف

وأعرب هاينز كلينجر أحد أصدقاء العروسين عن صدمته مما حدث مؤكدًا أنه فوجئ بما فعلته المياه وأنه لا يصدق ما يمكن أن تفعله المياه مضيفًا في تصريحات نقلتها مواقع صحفية نمساوية: «نحن معزولون بشكل أو بآخر عن العالم الخارجي، وقد تقطعت كل الطرق ولا يُسمح لنا بالخروج، وقد أمرت السلطات بحظر التجول حتى تتمكن خدمات الطوارئ من العمل، الخليج الذي يقع فيه المنزل لم يعد به شاطئ لقد تدفقت فيه المياه إنه أمر مخيف».

العروسان مفقودان منذ يوم الثلاثاء

وبحسب موقع kurier.at النمساوي فإن الزوجين مفقودلن منذ يوم الثلاثاء الماضي ولم يتم الإعلان عن فقدهمل إلا يوم الخميس، وما زللت السلطات اليونانية تحاول البحث عنهمل بعد اختفائهمل بـ48 ساعة.

وأكد المتحدث باسم إدارة الإطفاء جيانيس أرتوبويوس لإحدى الإذاعات المحلية أن منطقة سهول «كارديتسا»، تحولت لبحيرة ضخمة حيث وصل ارتفاع المياه إلى أكثر من مترين.

وأشار إلى أن الجيش اليوناني تدخل ويستخدم الآن أيضًا القوارب المطاطية القابلة للنفخ لعمليات الانقاذ والاجلاء.

خدمات الطوارئ تتلقى أكبر عدد من مكالمات الاستغاثة بسبب الإعصار

ولفت إلى أن خدمات الطوارئ تلقت أكثر من 5000 مكالمة طوارئ في يوم ونصف مشيرًا أنها واقعة لم تحدث من قبل أبدًا مطالبًا الآمنين بالصبر وانتظار وصول المساعدات.

وبحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» فإن عدد القتلى وصل لـ10 أشخاص منذ بدء الاعصار الذي يضرب حاليًا اليونان وتركيا وبلغاريا بالاضافة لفقدان عدد آخر أبرزهم العروسين النمساويين.