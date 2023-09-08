مهرجان القلعة يختتم فعالياته بحفل كامل العدد لعمر خيرت

اختتم الموسيقار عمر خيرت فعاليات مهرجان القلعة 31 للموسيقي والغناء بحفل رفع شعار كامل العدد، قدم خلاله أشهر مؤلفاته الموسيقية.

قدم خيرت خلال الحفل العرافة والعطور الساحرة، قضية عم أحمد، وجه القمر، زي الهوا، ضمير أبلة حكمت، البخيل وأنا وغيرهم.

حفل عمر خيرت في مهرجان القلعة

وشارك عمر خيرت جمهورة عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» جزءا من حفله في القلعة معلقا: «لحظات من السعادة من حفلنا اليوم بمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء الـ31 بصحبة جمهورنا العظيم معكم وبكم السعادة تكتمل».

مهرجان القلعة الـ31 للغناء والموسيقي

وشارك بجانب الموسيقار عمر خيرت في مهرجان القلعة الـ31 للموسيقى والغناء عددا من نجوم الغناء أبرزهم فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر، سيمون، هشام عباس، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفى شوقي، غالية بن علي، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجي، علي الحجار، كورال كلية التربية الموسيقية، عزيز مرقة، سعيد الأرتيست.