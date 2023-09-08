تراجع أسعار الدواجن اليوم في بداية التعاملات.. «اعرف الكيلو بكام»

تشهد أسعار الدواجن اليوم الجمعة 8-9-2023، تراجعًا في بداية التعاملات الصباحية بالأسواق والبورصة، إذ سجلت الفراخ البيضاء نحو 59 جنيهًا في المزرعة، وتراوحت أسعار بيعها للمستهلك بين 64 إلى 65 جنيهًا، ليبلغ التراجع نحو جنيهين في الكيلو، مقارنة بأسعار أمس.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة

ونستعرض أسعار الدواجن اليوم الجمعة، وفق الأسعار المعلنة من بورصة الدواجن وشعبة الدواجن في الغرفة التجارية، ويتزايد الإقبال على شراء الدواجن يوم الجمعة خصوصا؛ لأنّها وجبة الغذاء الرئيسية التي تجتمع عليها أغلب الأسر.

أسعار الدواجن اليوم

- يتراوح سعر الدواجن البيضاء اليوم ما بين 64 لـ65 جنيهًا للكيلو.

سعر الدواجن الأمهات

- يتراوح سعر كيلو الدواجن الأمهات اليوم ما بين 62 لـ63 جنيها.

سعر الدواجن البلدي

- يتراوح سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم ما بين 100 لـ110 جنيهات.

أسعار الدواجن اليوم

- سجل سعر كيلو أوراك الفراخ اليوم نحو 74 جنيهًا.

سعر الدواجن الساسو

- سجل سعر كيلو الفراخ الساسو نحو 82 جنيها.

سعر الدبابيس

- سجل سعر كيلو الدبابيس اليوم نحو 71 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الأجنحة اليوم نحو 55 جنيهًا.

أسعار البانيه اليوم

- يتراوح سعر كيلو البانيه اليوم ما بين 160 لـ165 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

- سجل سعر كيلو البط الفرنساوي نحو 75 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو البط البلدي نحو 100 جنيها.

- سجل سعر كيلو البط مولارد نحو 85 جنيها.