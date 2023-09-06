استقرار أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 6-9-2023

استقرت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 6-9-2023 في الأسواق والمحلات، حيث يتراوح السعر اليوم بين 56 حتى 57 جنيها للكيلو من أرض المزرعة، وتصل الدواجن للمستهلك بسعر يتراوح بين 63 حتى 66 جنيها للكيلو، حيث يختلف السعر من مكان لآخر.

أسعار الفراخ اليوم

وأظهرت بيانات بورصة الدواجن استقرار سعر كيلو الفراخ البلدي، حيث يتراوح السعر بين 78 حتى 80 جنيها للكيلو، بينما يتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو بين 93 حتى 94 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الأمهات البيضاء 58 جنيها للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم

وبحسب بيانات بورصة الدواجن، فإنّ سعر الكتكوت الأبيض يتراوح بين 15.5 حتى 21 جنيها، بينما يتراوح سعر الكتكوت الساسو بين 11.5 حتى 12.5 جنيه، كما يتراوح سعر الكتكوت البلدي بين 7.75 حتى 8.75 جنيه، ويتراوح سعر الكتكوت الهجين بين 9.5 حتى 10.5 جنيه، ويتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني بين 11 حتى 12 جنيها.

أسعار البط اليوم

واظهرت بيانات بورصة الدواجن أنّ سعر البط المسكوفي عمر يوم يتراوح بين 32 حتى 33 جنيها، بينما أظهرت البيانات أنّ سعر البط الفرنساوي يتراوح بين 18 حتى 19 جنيها.

أسعار البيض اليوم

وبحسب بيانات بورصة الدواجن، فإنّ أسعار البيض مستقرة هي الأخرى، حيث يتراوح سعر طبق البيض الأبيض بين 114.75 حتى 115 جنيها، كما يتراوح سعر طبق البيض الأحمر بين 116 حتى 117 جنيها، بينما يتراوح سعر طبق البيض البلدي بين 120 حتى 122 جنيها.