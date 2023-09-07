شهدت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الخميس 7-9-2023، استقرارا نسبيا، في الأسواق، إذ يتراوح سعر الدواجن البيضاء اليوم ما بين 60 إلى 61 جنيها للكيلو من أرض المزرعة، بينما تصل الدواجن للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 65 إلى 67 جنيها للكيلو، حيث يختلف السعر من مكان لآخر.

أسعار الفراخ اليوم

وأظهرت بيانات بورصة الدواجن استقرار سعر كيلو الفراخ البلدي، حيث يتراوح السعر ما بين 78 إلى 80 جنيها للكيلو، بينما يتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو ما بين 91 إلى 92 جنيها للكيلو، كما بلغ سعر الأمهات البيضاء 58 جنيها للكيلو، ويختلف السعر من مكان لآخر بالنسبة للمستهلك.

أسعار الكتاكيت اليوم

وبحسب بيانات بورصة الدواجن، فإن سعر الكتكوت الأبيض يتراوح ما بين 18 إلى 22 جنيه، بينما يتراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 11.5 جنيه إلى 12.5 جنيه،، بينما يتراوح سعر كتكوت روزي بيور ما بين 12.5 إلى 13.5 جنيه، كما يتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 7.75 إلى 8.75 جنيه، ويتراوح سعر الكتكوت الهجين ما بين 9.5 إلى 10.5 جنيه، ويتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني ما بين 11 إلى 12 جنيها.