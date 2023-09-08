مطار مرسى علم يستقبل 13 رحلة طيران سياحية من 5 دول أوروبية اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الجمعة، 13 رحلة طيران سياحية تقل آلاف السياح الأجانب قادمين من 5 دول أوروبية، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار، وسط إجراءات وقائية واحترازية ومراجعة الإجراءات الأمنية وإنهاء إجراءات الوصول سريعا.

مطار مرسى علم يستقبل 13 رحلة طيران

وقال عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الجمعة، إن جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم كشف وصول 13 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات ألمانيا وإيطاليا والتشكيك وسلوفاكيا وهولندا، وذلك ضمن 133 رحلة طيران استقبلها مطار مرسى علم الأسبوع الجاري.

فنادق مرسى علم تستقبل آلاف السياح

وأشار «عثمان» إلى استعدادات فنادق مرسى علم لاستقبال السياح بالورود والهدايا ومشروبات الضيافة، لافتا إلى أن فرق العلاقات العامة تكون في استقبال السائحين، كما يتم عمل برامج ترفيهية واستعراضية وحفلات ومهرجانات على الشواطئ للسياح بغرض تنشيط السياحة، مؤكدا ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها منذ بدء موسم الصيف الجاري.